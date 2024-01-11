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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en güçlü pasaportları - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en güçlü pasaportları

        İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Henley & Partners 2024 yılına ilişkin dünyanın en güçlü pasaport listesini açıkladı. Türkiye listede 90. sırada yer alıyor

        anasibli@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:27
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        1

        Fransa

        1. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        2

        Almanya

        1. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        3

        İtalya

        1. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        4

        İspanya

        1. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        5

        Hollanda

        2. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        6

        Singapur

        3. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        7

        San Marino

        4. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 172

        8

        Brunei

        5. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 168

        9

        Tayvan

        6. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 143

        10

        Güney Kore

        7. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        11

        Japonya

        8. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194

        12

        Andorrea

        9. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 171

        13

        Finlandiya

        10. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        14

        İsveç

        10. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193

        15

        Norveç

        11. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        16

        Danimarka

        12. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        17

        Malta

        12. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        18

        Avusturya

        13. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        19

        İsviçre

        14. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        20

        İngiltere

        15. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı:

        21

        Lüksemburg

        16. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        22

        Yeni Zelanda

        17. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 189

        23

        İzlanda

        18. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 185

        24

        İrlanda

        18. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192

        25

        Belçika

        19. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        26

        Yunanistan

        19. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190

        27

        Portugalya

        19. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191

        28

        Lihtenştayn

        20. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 182

        29

        Türkiye

        90. sırada

        Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 118

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