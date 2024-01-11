Dünyanın en güçlü pasaportları
İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Henley & Partners 2024 yılına ilişkin dünyanın en güçlü pasaport listesini açıkladı. Türkiye listede 90. sırada yer alıyor
Fransa
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
Almanya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
İtalya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
İspanya
1. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
Hollanda
2. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
Singapur
3. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
San Marino
4. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 172
Brunei
5. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 168
Tayvan
6. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 143
Güney Kore
7. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
Japonya
8. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 194
Andorrea
9. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 171
Finlandiya
10. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
İsveç
10. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 193
Norveç
11. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
Danimarka
12. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
Malta
12. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
Avusturya
13. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
İsviçre
14. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
İngiltere
15. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı:
Lüksemburg
16. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
Yeni Zelanda
17. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 189
İzlanda
18. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 185
İrlanda
18. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 192
Belçika
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191
Yunanistan
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 190
Portugalya
19. sırada
Vizesiz girebildiği ülke sayısı: 191