Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor Genç ve güzel olmak ve öyle kalmak adına yaptırılan estetik uygulamaların çok başarılı sonuçları var. Buna karşın bazen istenmeyen sonuçlarla da karşılaşılabiliyor. Yüz simetrisinde bozulma, ağız ve göz kapayamama, gülerken zorlanma, mimiksiz donuk bir yüz bu sorunlardan sadece birkaçı. Söz konusu sorunlara yol açan estetik işlemler insanın yüz ifadesinden yeme, içme, konuşma, duyma gibi işlevlerine etki eden fasiyal sinir hasarı kaynaklı olabiliyor. Yüze yapılan girişimlerin sonucu oluşan fasiyal sinir hasarının yüzde 11'i kozmetik müdahaleler sonucunda meydana geliyor. Haberturk.com Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

Güzellik konusuyla tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ilgiliyiz. Bunun nedeni güzel olmanın ve genç kalmanın her şeyin çözüm anahtarıymış gibi sunulması. Gelişen ve kolaylaşıp yaygınlaşan estetik işlemlerin toplumda her kesimden insan tarafından ulaşılabilir olması hedeflerimize ulaşma isteğimizi kolaylaştırıyor. Bu durum beden algısı yoluyla estetik ameliyatları ve işlemleri bir ihtiyaç haline getiriyor. Sadece kadınların değil erkeklerin de ön planda olduğu bu dönemde Instagram, Facebook gibi platformlar üzerinden imajla var olma yarışı veriliyor. Photoshoplarla değişen yüz ve vücutlarını sergileyenler bile bu yolla beğeni almanın tatminini yaşıyor.

SAHTE BOTOKS UYGULAMALARINA DİKKAT! REKLAM Bu bize, estetik uygulamaların sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla herkesin ulaşabildiği bir ihtiyaca dönüştüğünü gösteriyor. Günümüzde özellikle yüz güzelleştirme ve gençleştirme konularında farklı tedavi uygulamaları, teknolojik cihazlar, anti-aging kozmetik ürünler yaygın şekilde kullanılıyor. Bu tedavi ve işlemler beraberinde çok güzel etkiler ve olumlu değişimler kadar istenmeyen etkileri de getiriyor. Öngörülebilir uygun olmayan teknikler ya da işlemler ile son dönemde maliyeti düşürmek için farklı kaynaklarda sağlanan botulinum toksin (botoks) uygulamalarına bağlı istenmeyen sonuçlar bunların en yaygın görülenleri arasında yer alıyor.

HATALI ESTETİK UYGULAMALARIN SONUÇLARI Romatem Sağlık Grubu Medikal Direktörü - Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai, “Özellikle yüze uygulanan güzelleştirme ve gençleştirme işlemleri sonrası kliniklerimize yüz asimetrisi, ağız kapamada zorlanma, gülerken ağız hareketlerindeki simetrinin bozulması, gözün kapanmaması, ağız, yüz ve dildeki hissizlik gibi şikayetlerle çok hasta geliyor. İnsan ilişkilerinde mimikler ve yüzün simetrik görünümü çok önemlidir. Bir insanın yüz ifadesi, onun fiziksel ve kalıtımsal özellikleri ile birlikte duygularını da yansıtır. Kimliğin belirlenmesinde, kişinin çevre ile olan ilişkilerinde önemli görevi olan yüz mimikleri, yüz kaslarının tonus ve hareketini sağlayan fasiyal sinirdir. Tat alma duyusu, yüksek gürültüden iç kulağın korunması gibi diğer birçok fonksiyonu sağlayan da bu sinirdir. Bunun nedeni yüzdeki paralizinin görsel etkisidir. Yapılan hatalı estetik uygulamalar sonrasında işitme ve tat bozukluğu çok zor fark edilirken, yüz hareketlerinin kaybı ilk görüşte fark edilir. Yeme, içme, konuşma ile kişisel duyguların ifadesinde (mutluluk, şaşkınlık, tiksinme, kızgınlık vb.) güçlüklerle karşılaşılabilir.” REKLAM

KOZMETİK MÜDAHALEDEN KAYNAKLI SORUN ORANI “Periferik fasiyal paralizi”nin nedenleri arasında ilk sırayı “bell paralizisi” adı verilen ve nedeni bilinmeyen felç alıyor. Etiyolojisi belirlenebilen ve en sık görülen ikinci nedenin ise travmalar olduğu belirtiliyor. Bunların dışında tümörler, enfeksiyon ve santal sinir sistemi hastalıkları da fasiyal paralizi nedenleri arasında sayılıyor. Fasiyal sinirin iatrojenik yaralanmaları cerrahilerin yanı sıra çeşitli operasyonlara bağlı olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaların yüzde 11’nin sorunu kozmetik müdahaleler sırasında oluşuyor. Cerrahi müdahale sırasında fasiyal sinirin korunduğu biliniyorsa ve erken dönemde bir fasiyal paralizi gelişmişse bu durum lokal anestezik ilaçların etkisine bağlı olarak da oluşabiliyor. Beklenen süre içinde gerileme görülmüyorsa en kısa zamanda tedavi edilmesi gerekiyor. Geç dönemde gelişen paraliziler sıklıkla sinirin basısına bağlı oluyor. İatrojenik fasiyal paralizi cerrahi işlem sırasında sinirin kesilmesi, enjeksiyonu, çekiştirilmesi, sıkıştırılması, uyarılması, dikiş ve yakma işlemleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Hastaların yüzde 85’inde 3 hafta içerisinde fonksiyonel düzelme başladığı, yüzde 71’inde ise fonksiyonların tam olarak geri kazanıldığı görülüyor. Doç. Dr. Hülya Şirzai ÇÖZÜM İÇİN NELER YAPILIYOR? Spontan iyileşmeye bırakıldığında hastaların yaklaşık üçte birinde sekel kaldığı belirtiliyor. Doç. Dr. Hülya Şirzai, “Bu nedenle fasiyal sinir hasarına bağlı olarak oluşan yüz asimetrilerinin tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemi hasarın şekline göre seçiliyor. Sinirin bütünlüğünün korunduğu durumlarda ağırlıklı olarak ilaç ve fizik tedavi yöntemleri seçilirken, sinirin kesildiği durumlarda cerrahi yapılıyor. Erken dönemde özellikle medikal tedaviler (non steroid antienflamatuvar ilaçlar), anti-viral ajanlar, kortikosteroidler, vitamin preparatları vb. gerçekleştiriliyor. Hasar kronikleştikçe daha çok fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulanıyor. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar, yüksek yoğunluklu lazer, elektroterapi, yüz kaslarına yönelik egzersizler ile yüz yogası sık kullandığımız tedavi yöntemleri arasında bulunuyor. Sorunun çözümünde sinirin hasarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 2-3 hafta içinde belirgin iyileşme görüyor, hastalarımızın gösterdiğimiz egzersizleri düzenli yapmalarını öneriyoruz” diyor.