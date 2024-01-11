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        Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da devam ediyor

        Çeşitli ülkelerden uzman spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:24
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        Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da devam ediyor
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        Çeşitli ülkelerden uzman spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da sürüyor.

        Programın ikinci gün oturumlarında futbol konuları ele alınırken, eğitimin bu branşta da önemli olduğuna dikkati çekildi.

        Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı, etkinlikteki konuşmasında, günlük yapılan planlamalar ve sonuçlara odaklanmak yerine, altyapı yatırımlarına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

        İbradı sadece futbolda değil, hiçbir alanda eğitimin plansız verilemeyeceğine işaret ederek, "Akademinin bir planı olmalı, içeriklere eğitimlere günlük ve rakibe göre eğitim verilemez. Yıllık bir eğitim planı ve hedefleri olmalı. Futbol bilim değildir ama bilimden faydalanmak zorundadır. Herhangi bir kulüp kapısına akademi yazacaksa, yanına bilimi almak zorundadır. Felsefem her zaman 'maç kazanmaktansa sporcuyu kazanmak' oldu. Yatırımları piramidin tavanına değil, tabana yani yerel liglere yöneltmeliyiz. En önemli şey altyapıdan A takıma geçiş sürecini doğru yönetmektir. Bu süreç maalesef iyi yönetilmiyor." diye konuştu.

        Günün bir diğer panelinde ise teknik direktör Nedim Yiğit moderatörlüğünde Ai Vision Tech Üst Yöneticisi (CEO) Murat Ceylan ve Catapult Sports Ticari Direktörü Benoit Croissant, sporcu izleme verilerinin faydaları üzerine görüş belirtti.

        Organizasyon 13 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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