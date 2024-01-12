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        Haberler Gündem 3. Sayfa KATİL KOCA | Petek, 20 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü! - Bursa son dakika cinayet haberleri

        Petek, 20 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü!

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yaşındaki Petek A., tartıştığı eşi 24 yaşındaki Y.A., tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Y.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:07
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        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
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        Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak´ta meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Y.A. (24) ile eşi Petek A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Petek A.'yı boğazından bıçaklayıp, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Petek A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Petek A.'nın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        KATİL KOCA SOKAKTA YAKALANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Y.A.'yı bir sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.

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