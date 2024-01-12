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        Antalya'da merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 29 zanlı adliyede

        Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu"nda gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:53
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        Antalya'da merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 29 zanlı adliyede
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        Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu"nda gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

        Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün kendi kontrolünde bulunan şirketlerin üzerinden 11 farklı şirket sahibini 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 zanlıdan 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından 29 zanlı güvenlik önlemleri arasında Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, 9 Ocak'ta, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmada 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lirasının dolandırıldığı tespit edilmiş ve Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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