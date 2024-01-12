Galatasaray-Sivasspor maçında penaltı var mı yok mu? Eski hakemler yorumladı...
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 11. haftadan sonra ilk kez zirvede eşitlik bozuldu. Maçın tartışmalı pozisyonlarını BeIN Trio ekibi yorumladı. İşte detaylar...
ALİ TURAP'A SARI KART GEREKİR Mİ?
Ali Turap Bülbül'ün faulünde sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sportmenliğe aykırı bir hareket, bence sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: "Umut vadeden bir atak olmadığı için sarı kart olmadığını düşünüyorum.
Deniz Çoban: "Bence sarı kart değil, dikkatsiz bir hareket yapıyor. hakem avantajı güzel kullandırdı.
SARI KART GEREKİR Mİ?
40. dakikada Mertens'in Kvet'e yaptığı müdalede devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Hakem için çok zor pozisyon. Mertens'in yaptığı hareket faul ve sarı kart çıkabilirdi.
Bülent Yıldırım: "Hakem burada faulü kaçırmış. Sivasspor serbest vuruş kullanmalıydı."
Deniz Çoban: "Hakemi suçlayamayız, hata yapma payları var. Bence burada faul artı sarı kart gösterilmeliydi."
HALİL'E MÜDAHALE PENALTI MI?
44. dakikada Camara'nın Halil Dervişoğlu'na yaptığı müdahalede penaltı var mı?
Bahattin Duran: "Halil'in ayağına bir darbe var. Ayakkabısının arkasına hafif bir temas var. bu temastan Galatasaraylı oyuncunun etkilenmediğini düşünüyorum. Penaltı verilmesi için yeterli değil. Devam etmesi doğru."
Bülent Yıldırım: "Camara'nın müdahalesinin ayağa basma şeklinde olmadığını ve kontağın futbol içi bir kontak olduğunu düşünüyorum. Bence devam kararı doğru.
Deniz Çoban: "Burada oyuncu yerde topla oynamış, Camara'nın da hafif bir müdahalesi var. Bu darbe olmasaydı ne olacaktı. Hakem penaltıyı verseydi VAR karışırdı. Burada penaltı yok."
Fırat Aydınus: "Üzerinde durulması gereken pozisyon bu. Bir ikili mücadele var. Halil, Camara'nın tam önünden topa dokunuyor. Camara'nın sonra bir teması var. Eğer sen bir hakem olarak Camara burada adımını atarken o darbeyi ve teması yaptı diyorsan saygı duyarım. Camara topa vurmak isterken son anda Halil dokundu ve o da Halil'e vurdu diyorsan penaltı. Bu pozisyon dünkü Dzeko'nun pozisyonu ile aynı. Tamamen yorum gerektiren bir pozisyon. Bence Camara topa vurmak istedi ama geç kaldı. Hakem de devam ettirerek yorumladı. Ne karar verirse versin hakemin kararı değişmez." [TV8,5]
KEREM'İN BEKLEDİĞİ PENALTI POZİSYONU
52. dakikada Galatasaray Kerem Demirbay ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Aynı topa hamle yapıyorlar. Siyahlı oyuncu, kırmızılıyı yaklaştırmamak için topla ayağının arasına perde yapıyor. Aynı anda zemine basıyorlar. Benim açından penaltıyı gerektirecek bir durum yok. Oyuncu da acaba penaltı alabilir miyim diye kendini yere bırakıyor."
Bülent Yıldırım: "Bülent eğer rakibinin ayağına basmış olsa ya da çıkarttığı diz arkadan darbeyle Kerem'i düşürse penaltı derim ama tespiti güç bir pozisyon. Hakemin kararına saygı duyuyorum."
Bahattin Duran: "Maçı seyrederken aldandığım pozisyonlardan bir tanesi bu da. Hücum oyuncularının kendi yarı alanında yaptığı hareketler genelde riskli olur. Ben penaltı diye düşünüyordum. Yine bu kale arkasından baktığım zaman Burak Kapacak ayağını uzatıyor, Kerem de uzatıyor. Bu ayak bir darbe olarak Kerem'e yansımıyor. İkisin ayağı aynı anda yere basıyor. Hakemin devam kararını doğru buluyorum."
Fırat Aydınus: "Bu pozisyona VAR karışamaz. İkisi de ayağını uzatıp alanını korumak istiyor. Burada bence penaltı yok. Hakem penaltıyı çalsaydı, VAR buna da karışamaz."
GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Abdülkadir Parmak'ın eline değen pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Kaotik bir pozisyon çünkü ne kadar tuhaf bir şey varsa bizim ligimizde oluyor. Öncesinde Abdülkadir'e bir şarj oluyor. Devam diyene de faul diyene de saygı duyarım. Ele temas var mı? Var. Burada bakılacak şey hareketin doğal olup olmadığı... Düşerken, biçerdöver gibi savrulurken topun nerede olduğuna dair fikri yok. Bu düşüş bana doğal geldi. Dolayısıyla ben hakemin yanılmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru."
Bahattin Duran: "Halil'in bir teması var ama bu faulü gerektirecek bir temas değil çünkü Halil topla oynuyor. Burada Abdülkadir yere düşerken iki eline açarak düşüyor, düşerken topun nerede olduğundan habersiz. Topla elinin buluşup buluşmayacağını bilmiyor. Benim futbol anlayışıma göre bu hareketlerin bütünü doğal. Devam kararı doğru. Biri 'iki kollarını çok açarak düşmüş, bu benim için doğal değil' derse kabul ederim. Bu yorumlanacak bir pozisyon."
Deniz Çoban: "Burada iki şey var. Oyuncunun kolları doğal konumda mı? Bunun cevabını ararken işin içine niyeti de sokacağız. Burada hakemin yorumuna muhtaç bir pozisyon var. VAR üzerinden tartışılacak bir pozisyon değil. Hakemin yorumuna saygı duyulacak bir pozisyon. Abdulkadir'e yapılan bir faul yok. Böyle takla atacak kadar da onu bozacak bir şarj yo. Lüzumundan fazla abartarak kollarını açıyor ve o faulü hakeme göstereyim diye ellerini salkım saçak yana açıyor. Düşerken geliyor ve topun nerede olduğu hakkında bilgisi yok dediniz ama bence bilgisi var. Bu riski alıp, ellerini uzatmakta kendince bir sakınca görmediğini düşünüyorum. Hakemi yerden yere vuramam, bu bir hakem kararıdır ama oyuncunun da doğal hareket etmesi gerekirken abartılı bir şekilde elini savuşturuyor. Ben penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyorum."
Fırat Aydınus: "Bence el olayından önce Halil'in topa net bir teması var faul yok. Mücadeleden dolayı Abdülkadr düşüyor, düşerken de savruluyor. Savrulurken topu görmediği için ben bu pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum."
SİVASSPOR'UN PENALTISI
Sivasspor'un kazandığı penaltıda hakemin kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Top yakın mesafeden geliyor denebilir fakat Kerem Demirbay koşarken ellerini açıyor. Eli doğal olmayan bir konumda. Benim için bu pozisyon bir penaltı."
Bülent Yıldırım: "Topun yönüne bakılmaksızın alanınızı doğal bir şekilde değil, kollarınızı açarak büyük bir resim veriyorsunuz. Ben de hakem gibi düşünüyorum. Bu bir penaltı."
Deniz Çoban: "Topun kaleden uzaklaşmasının bir önemi yok. Oyuncunun ellerinin doğal olmasına bakarız. Bir farkı var! Kendi arkadaşı bu topu uzaklaştırsa farklı bir şey söyleyebiliriz. Açık bir penaltı."
Fırat Aydınus: "Kerem Demirbay elini doğal konumun dışında açıyor. Niyeti ben müdahale etmemek için yapıyorumdur ama bunun kontrolü kendinde. Bence bu pozisyon penaltı."
İLK SARI KART!
Kerem Aktürkoğlu'nun ilk sarı kartı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Hakemi protesto amaçlı alkışladığı için sarı kart gördü. Doğru karar."
Bahattin Duran: "Net sarı kart"
Deniz Çoban: "Çok açık bir sarı kart"
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KIRMIZI KARTI!
Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci sarı kartı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Sarı kart doğru, kırmızı kart gerekmez."