Galatasaray-Sivasspor maçında penaltı var mı yok mu? Eski hakemler yorumladı...

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GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON Abdülkadir Parmak'ın eline değen pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi? Bülent Yıldırım: "Kaotik bir pozisyon çünkü ne kadar tuhaf bir şey varsa bizim ligimizde oluyor. Öncesinde Abdülkadir'e bir şarj oluyor. Devam diyene de faul diyene de saygı duyarım. Ele temas var mı? Var. Burada bakılacak şey hareketin doğal olup olmadığı... Düşerken, biçerdöver gibi savrulurken topun nerede olduğuna dair fikri yok. Bu düşüş bana doğal geldi. Dolayısıyla ben hakemin yanılmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru." Bahattin Duran: "Halil'in bir teması var ama bu faulü gerektirecek bir temas değil çünkü Halil topla oynuyor. Burada Abdülkadir yere düşerken iki eline açarak düşüyor, düşerken topun nerede olduğundan habersiz. Topla elinin buluşup buluşmayacağını bilmiyor. Benim futbol anlayışıma göre bu hareketlerin bütünü doğal. Devam kararı doğru. Biri 'iki kollarını çok açarak düşmüş, bu benim için doğal değil' derse kabul ederim. Bu yorumlanacak bir pozisyon."

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Deniz Çoban: "Burada iki şey var. Oyuncunun kolları doğal konumda mı? Bunun cevabını ararken işin içine niyeti de sokacağız. Burada hakemin yorumuna muhtaç bir pozisyon var. VAR üzerinden tartışılacak bir pozisyon değil. Hakemin yorumuna saygı duyulacak bir pozisyon. Abdulkadir'e yapılan bir faul yok. Böyle takla atacak kadar da onu bozacak bir şarj yo. Lüzumundan fazla abartarak kollarını açıyor ve o faulü hakeme göstereyim diye ellerini salkım saçak yana açıyor. Düşerken geliyor ve topun nerede olduğu hakkında bilgisi yok dediniz ama bence bilgisi var. Bu riski alıp, ellerini uzatmakta kendince bir sakınca görmediğini düşünüyorum. Hakemi yerden yere vuramam, bu bir hakem kararıdır ama oyuncunun da doğal hareket etmesi gerekirken abartılı bir şekilde elini savuşturuyor. Ben penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyorum." Fırat Aydınus: "Bence el olayından önce Halil'in topa net bir teması var faul yok. Mücadeleden dolayı Abdülkadr düşüyor, düşerken de savruluyor. Savrulurken topu görmediği için ben bu pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum."