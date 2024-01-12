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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Emrecan Bulut'un transferine istifa rötarı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Emrecan Bulut'un transferine istifa rötarı!

        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'a talip olsa da Hakan Keleş'in istifasının ardından transfer askıya alındı

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 12.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:14
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        Transfere istifa rötarı!
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        Beşiktaş, yaz transfer döneminin başında ilk hamlesini Emrecan Bulut'u Somaspor'dan alarak yapmıştı.

        5 milyon TL'ye alınan genç futbolcu, buna karşın içbir resmi maçta görev alamamıştı.

        Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe de Emrecan'a şans vermezken 21 yaşındaki futbolcu sadece 4 hazırlık maçında 168 dakika süre aldı.

        Yapılan transferlerde tartışılan isimlerin başında gelen Emrecan Bulut'a Konyaspor talip olmuştu ancak kiralama için yapılan görüşmelere istifa rötarı geldi.

        Konyaspor'un hocası Hakan Keleş, 7-1'lük Fenerbahçe yenilgisinin ardından istifa kararı alırken Emrecan için yapılan görüşmelerin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

        Yeşil-beyazlılar, yeni gelecek hocaya göre Emrecan için Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.

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