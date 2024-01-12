İstanbul Fatih, Fevziye Caddesi'nde 6 Ocak Cumartesi günü saat 11.30´da bir kargo şirketine gelen motosiklet kasklı 4 kişi, silah kullanarak içeride bulunan çalışanları etkisiz hale getirdi.

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler kasada bulunan parayı alarak, plakasız iki motosiklete binerek kaçtı. Motosikletler kısa süre sonra terk edilmiş olarak bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

SİLAHLARINI ÇEKTİLER

Görüntülerde başlarındaki motosiklet kasklarıyla yüzlerini gizleyen 4 kişinin içeri girdiği, silahlarını çekerek içerdekileri korkuttukları görüldü.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

3-4 dakika süren soygunun ardından bankoda bulunan paraları alan şüphelilerin kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet A. (26), Sezer A. (25), Doğan D. (22) ve M.İ. (23) gözaltına alındı. Sezer A.´nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

2 ZANLI TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST

Emniyette yapılan soruşturma sonucu Mehmet A.´nın daha önceden 16, Sezer A.´nın ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet A. ve Sezer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan D. ve M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.