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        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada, karnındaki bebeğini kaybeden Keziban da öldü

        ANTALYA'da önceki gün alkollü sürücünün neden olduğu, 2 kişinin öldüğü kazada karnındaki 37 haftalık bebeğini kaybeden Keziban Nur Acer (20) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:45
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        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada, karnındaki bebeğini kaybeden Keziban da öldü
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        ANTALYA'da önceki gün alkollü sürücünün neden olduğu, 2 kişinin öldüğü kazada karnındaki 37 haftalık bebeğini kaybeden Keziban Nur Acer (20) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 14 Ocak saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden kent merkezine giden Umut Acer yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastaneye kaldırıldı. 37 haftalık hamile Keziban Nur Acer´in bebeği de kurtarılamadı. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yapılan kontrolde, 0.94 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Umut Acer'in, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.

        Hastanede tedavisi devam eden sürücünün eşi Keziban Nur Acer de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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