Cornelia Masters ve Open Golf Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu

NamıkKemal KILINÇ/Belek(Serik),(Antalya) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2024 faaliyet takviminde yer alan Cornelia Masters Golf Turnuvası'nın şampiyonu Cullinan Golf Kulübü oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen turnuvanın bu sene üçüncüsü düzenlendi. Türkiye'deki 10 golf kulübünün yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Korineum ve Almanya'dan Castan golf kulüplerinin mücadele ettiği organizasyonda oyuncular her raundda 27 çukur oynadı.

Medal net olarak oynanan Cornelia Masters'ta Şehmus Işık, Emre Bahtoğlu ve Ramazan İnce'den oluşan Cullinan Golf Kulübü takımı toplamda 297 vuruşla birinci oldu. Turnuvayı yine 297 vuruşla tamamlayan Klassis Golf Kulübü takımı (İsmail Dengiz, Hasan Karagöz, Selim Esemenli) ikincilik elde etti. Recep Turan, Ali Kuş ve Anıl Amiklioğlu'ndan oluşan Taurus Golf Kulübü ise 299 vuruşla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

ALİ DORUK BÖREKÇİ İLK SIRADA

35 oyuncu arasında en iyi bireysel skoru iki günün toplamında 145 netle Ankara Golf Kulübü'nden Ali Doruk Börekçi yaptı. Turnuvayı toplamda 148 net ile bitiren ve son gün 71 yapan iki oyuncu arasındaki ikincilik mücadelesinin galibi ise İstanbul Golf Kulübü'nden Oğuz Şenol Yüce oldu. Bodrum Golf Kulübü'nün tecrübeli ismi Erol İslamoğlu ise üçüncülü oldu.

OPEN TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ

Düzenlenen turnuvaya davet edilen kulüp başkan ve kaptanlarının yanısıra misafir oyuncuların katıldığı Cornelia Open bu yıl 62 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Stableford formatında 18 çukur üzerinden oynanan turnuvada A kategorisinde Fahir Telli, B kategorisinde Gülay Dora ve C kategorisinde Banu Kocaoğlu ilk sırayı aldı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuvada nearest to the pin ödülünü Buğra Genç, longest drive ödülünü ise Samim Yazıcı kazandı.

ALİ ŞAHİN: DERECEYE GİREN TAKIM VE OYUNCULARI KUTLUYORUZ

Ödül töreninde konuşan Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin bir kez daha Türkiye'nin en iyi oyuncularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İlk iki yılda olduğu gibi çekişmeli bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Şahin, "Ülkemizde örneği olmayan bir formatta tüm kulüpler iki gün boyunca sahamızda mücadele etti. İki kulübümüzün aynı puanla bitirdiği organizasyonda şampiyonluk kupasının sahibini son gün skorları belirledi. Cornelia Masters ve Cornelia Open'a katılan tüm oyunculara teşekkür ediyor, dereceye giren takım ve oyuncuları kutluyoruz" dedi.

CORNELIA MASTERS TAKIMLAR SIRALAMASI

1- Cullinan Golf Kulübü 297

2- Klassis Golf Kulübü 297

3- Taurus Golf Kulübü 299

CORNELIA MASTERS BİREYSEL SIRALAMA

1- Ali Doruk Börekçi 145

2- Oğuz Şenol Yüce 148

3- Erol İslamoğlu 148

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mücadelerden görüntüler

-Ödüllerin verilmesi

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

2024-01-16 15:27:28