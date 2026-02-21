Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 21.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:45
        Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        R.A'nın (23) kullandığı 07 NR 015 plakalı otomobil, Çıplaklı Mahallesi'nde Emre Bilen (26) idaresindeki 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

