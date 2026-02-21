Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 21.02.2026 - 18:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:09
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu

        Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 46 Meschack), Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 71 Ba), Shomurodov (Dk. 71 Onur Ergün), Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 58 Da Costa)

        Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen, Dk. 46 Selke, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ, Dk. 53 Hadergjonaj, Dk. 76 Mounie, Dk. 90+6 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)




