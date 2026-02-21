Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 46 Meschack), Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 71 Ba), Shomurodov (Dk. 71 Onur Ergün), Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 58 Da Costa)
Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen, Dk. 46 Selke, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ, Dk. 53 Hadergjonaj, Dk. 76 Mounie, Dk. 90+6 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)
