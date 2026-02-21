Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke
Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
