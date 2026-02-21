Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

        Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Derinliklerinden Arkeolojik Sualtı Keşifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:11 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Derinliklerinden Arkeolojik Sualtı Keşifleri" etkinliği gerçekleştirildi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Etkinlikte, Antalya kıyıları açıklarında sürdürülen sualtı kazı ve araştırmalarına ilişkin bulgular katılımcılarla paylaşıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı Bölüm Başkanı Hakan Öniz, Akdeniz'in derinliklerinde tespit edilen batık gemiler, sualtında kalmış antik yerleşimler ve bu alanlardan çıkarılan eserler hakkında sunum yaptı.

        Öniz, Akdeniz kıyılarında çok sayıda antik kent bulunduğunu ancak bu kentlerden 50-60 bin yıl öncesinde insanların mağaralar ve benzeri alanlarda bu kıyılarda yaşadığını belirtti.

        Sualtı arkeolojisi çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 422 batık belgelendiğini aktaran Öniz, her batığın kendi dönemine ışık tutan birer zaman kapsülü niteliğine sahip olduğunu, ileri teknolojilerle deniz tabanı araştırılarak tespit ettikleri batıklarda bilimsel kazı çalışması yürüttüğüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        CW Enerji "Plus Bayi" modeliyle büyümesini hızlandırdı
        CW Enerji "Plus Bayi" modeliyle büyümesini hızlandırdı
        Miniklerden Ramazan davullarıyla renkli görüntüler oluşturdu
        Miniklerden Ramazan davullarıyla renkli görüntüler oluşturdu
        Babasının "Oğlum ölmeyecek" feryadı yürek burkmuştu, genç işçi kurtarılamad...
        Babasının "Oğlum ölmeyecek" feryadı yürek burkmuştu, genç işçi kurtarılamad...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocuk...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocuk...
        Her batık kendi dönemine ışık tutuyor Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Ark...
        Her batık kendi dönemine ışık tutuyor Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Ark...
        Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı
        Muratpaşa Belediyesi, Başpehlivan Osman Kan ile sözleşme imzaladı