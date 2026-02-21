Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor

        YİĞİTHAN YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Mutluer, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden lüks yaşam ve sahte kahramanlık gösterileriyle çocukları manipüle ederek suça ittiği uyarısında bulundu.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:53 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:53
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor
        YİĞİTHAN YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Mutluer, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden lüks yaşam ve sahte kahramanlık gösterileriyle çocukları manipüle ederek suça ittiği uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

