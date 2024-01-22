Türkiye Golf Turu'nda 2'nci raunt müsabakaları başladı

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu seçme müsabakaları başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 21-23 Ocak'ta planlanan TGF Türkiye Golf Turu seçme müsabakaları, dün yağış nedeniyle ertelendi. Antalya Golf Kulübü sahalarındaki organizasyon bugün 2'nci raunt müsabakalarıyla başladı. Müsabakalara Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Regnum Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 22'si erkek 40 sporcu katıldı. Turnuva yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek.

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