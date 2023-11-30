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        7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da başladı

        Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:32
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        7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da başladı
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        Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturdu.

        Yerli ve yabancı bilim insanları ile sektör temsilcilerince bu yıl "Multifonksiyonel kozmetikler" konusu başlığında gerçekleştirilen kongre, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

        Kongre Başkanı Fuat Arslan, AA muhabirine, kongrenin her yıl daha geniş kitlelere ulaşarak büyüdüğünü söyledi.

        Geçen yıla göre bu yıl hem firma hem de bilim insanı açısından daha fazla katılımcıyı konuk ettiklerini dile getiren Arslan, "Bölgesel birçok problemlere, sektörel birtakım çalkantılara rağmen sektörümüz büyümeye devam ediyor. Bu bizim için umut verici." dedi.

        Kongrede sektörün sorunlarını, gelişmeleri, değişimleri ele alacaklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

        "Bir yandan bu yılı değerlendireceğiz, bir taraftan da gelecek yıla yönelik hedeflerimizi belirleyeceğiz. Burada kamu, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri var. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte planlamalar yapıyoruz. Risklere karşı birlikte tedbirler alıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz."

        Alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların da katıldığını aktaran Arslan, sektör açısından son derece verimli geçecek bir program hazırladıklarını bildirdi.

        Kozmetik alanında üretim yapan firmaların ürünlerini sergilediği kongre, 2 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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