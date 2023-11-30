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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanması devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:54
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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanması devam etti.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yılmaz F, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Çatal'ın dayısı Erol G, kendisinin inşaat işleriyle uğraştığını, yeğeni Zehra ile kendi ofisinin aynı binada olduğunu söyledi.

        Olay günü gelen bir telefon üzerine yeğeninin silahla vurulduğunu öğrendiğini belirten Erol G, "Hemen polisi aradım ve yeğenimin ofisine gittim. O sırada polis de geldi ve yeğenim vurulmuştu. Zehra ve sanık arasında resmi ve gayriresmi hiçbir ortaklık yoktu, ticari ilişkileri vardı." dedi.

        Sanığın geçen sene ofislerine gidip gelmeye başladığını ve yeğeniyle tartışmalarına şahit olduğunu anlatan Erol G, olaydan önce de bu kişilerin ofislerini silahla kurşunladıklarını ifade etti.

        Yeğeni Zehra'nın, daha sonra sanığın şirketlerini tehditle ellerinden almaya çalıştığını söylediğini kaydeden Erol G, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi.

        Sanık Yılmaz F. ise Erol G'nin iddialarını kabul etmediğini belirterek, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını ve parasını almaya çalıştığını öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen Yılmaz F. ile şirket sahibi Zehra Çatal arasında alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası Çatal'ı silahla öldüren Yılmaz F. kaçmıştı.

        Bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanan Yılmaz F. (45) hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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