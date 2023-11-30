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        Asya Vasküler Cerrahi Derneğinin 24. Kongresi Antalya'da başladı

        Antalya'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Asya Vasküler Cerrahi Derneği (ASVS) Kongresi'nde 30 ülkeden 1600 doktor bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:56
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        Asya Vasküler Cerrahi Derneğinin 24. Kongresi Antalya'da başladı
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        Antalya'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Asya Vasküler Cerrahi Derneği (ASVS) Kongresi'nde 30 ülkeden 1600 doktor bir araya geldi.

        Asya Vasküler Cerrahi Derneği, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Asya Venöz Forumu ve Türk Fleboloji Derneği işbirliğiyle Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, aort hastalıkları, şah damarları, derin ven trombozu, şah damar ve aort cerrahisi başta olmak üzere önemli konular ele alındı.

        Kongreye 30 ülkeden katılan 1600 doktor, damar hastalıkları konusunda fikir alışverişinde bulundu, bildirilerle sunumlarla dünyada gelişen tedavi yöntemlerini değerlendirdi.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, kardiyovasküler hastalıklardan önemli kolun damar hastalıkları olduğunu belirterek, damar hastalıklarının dünyada bulaşıcı hastalıklardan sonra en fazla ölüm sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

        Akay, 2019'da 20 milyona yakın insanın damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Atardamar, toplardamar ve lenf hastalıkları olmak üzere gruplara ayırıyoruz. Dünyada kanser, trafik kazası gibi ölüm sebepleriyle beraber bulaşıcı hastalıklardan sonra en sık hayatımızı kaybettiğimiz nedenlerden biri damar hastalıklarıdır. Sadece hayatını kaybetme anlamında değil, maddi ve iş gücü kayıpları, uzuv kayıplarına neden oluyor. Bağırsak, karaciğer, akciğerdeki damarlarımıza atılacak pıhtıların bu organların beslenme bozukluğu oluşturmasına bağlı çok önemli hayatı kısıtlayıcı bir hastalık grubu. Bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri mevcut. Bunları konuşabilmek için önemli bir kongre gerçekleştiriyoruz."

        Akay, Kovid-19 salgınından ve aşılardan sonra pıhtıların arttığı yönündeki soruyu, "Aşıya bağlamak, bağlantısı vardır veya yoktur demek için erken. 3-4 sene sonra çok merkezli ülkelerde yapılacak çalışmalarla ortaya konulabilir." diye yanıtladı.

        - "Damar patlamalarında ölüm oranı çok yüksek"

        Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Soner Yavaş da ülkeler arası anlaşmazlıklar olsa bile doktorların bundan etkilenmeyen nadir mesleklerden olduğunu aktardı.

        Kalp damar sisteminin hayat boyunca dinlenmeden çalıştığının altını çizen Yavaş, "Kan basıncına karşı çalışıyor ve bundan dolayı sürekli hastalıklara açık." dedi.

        Yavaş, damar hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemine işaret ederek, damar patlamalarında ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu söyledi.

        Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Erer ise yaşantı ve yer çekiminin en çok bacaklardaki toplardamarı etkilediğini vurguladı.

        Çok uzun süre oturulduğunda ya da ayakta kalındığında akım yavaşladığından pıhtı oluşabildiğini bildiren Erer, "Bacaklardaki toplardamarda pıhtı olduğunda akciğere gidiyor ve ölüme neden oluyor. ABD'de yılda 2 milyon bacakta pıhtı vakası görülüyor, bunlardan 600 bininde akciğere pıhtı atıyor. 200 bini hayatını kaybediyor." diye konuştu.

        - "Gebelerde toplardamar pıhtı riski yüksek"

        Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Taner Kurdal ise toplardamar hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğünü bildirdi.

        "Pıhtıya dayalı toplardamar hastalıkları ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Bu nedenle tedavisi önemli." diyen Kurdal, dernek olarak uluslararası toplantılar düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktardı.

        Kurdal, gebelerin toplardamar pıhtı riskine sahip olduğunu, hormon ve tüp bebek tedavisinin uygulandığı dönemde, çoklu gebeliklerde riskin arttığını söyledi.

        Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Erdil de şah damarı tıkanıklığının toplumda sık görüldüğünü, bu açıdan erken tedavinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Kongre, 3 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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