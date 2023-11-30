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        Kemer Kaymakamı Solmaz'dan sanayi esnafına ziyaret

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:17
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        Kemer Kaymakamı Solmaz'dan sanayi esnafına ziyaret
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

        Kuzdere Mahallesi'ndeki sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Solmaz, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

        Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Kaymakam Solmaz, işyerlerini ziyaret edip esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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