Kemer Kaymakamı Solmaz'dan sanayi esnafına ziyaret

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Kuzdere Mahallesi'ndeki sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Solmaz, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Kaymakam Solmaz, işyerlerini ziyaret edip esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.