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        Antalya'da valizinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunan turiste hapis cezası

        Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turiste 10 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:42
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        Antalya'da valizinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunan turiste hapis cezası
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        Antalya Havalimanı'ndaki kontrolde valizinde 3 tarihi eser parçası bulunan Belçikalı turiste 10 ay hapis cezası verildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Kim Mike W Mergits'in avukatı katıldı.

        Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mergits'in "Tarihi eser taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Kim Mike W Mergits'e "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten" tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

        Ayrıca, sanık Mergits'e gerçekleştirdiği eylemden dolayı para cezası verildi.

        - Olay

        Antalya'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için 16 Eylül'de havalimanına gelen iki Belçikalı turist, valizlerinde tarihi eser olarak değerlendirilebilecek 3 taş parçası bulununca gözaltına alınmıştı. Turistlerden Mergits, yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle adli kontrol şartıyla, arkadaşı ise konuyla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kim Mike W Mergits hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşmada sanık Mergits'in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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