Antalya'daki tarım fuarı üreticilere yurt dışının kapısını araladı HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 125 ülkeden yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Growtech Tarım Fuarı, farklı kurumların organizasyonuyla 18 yabancı firma ile 100'e yakın yerli üreticinin ikili görüşmesine ev sahipliği yaptı.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 125 ülkeden yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Growtech Tarım Fuarı, farklı kurumların organizasyonuyla 18 yabancı firma ile 100'e yakın yerli üreticinin ikili görüşmesine ev sahipliği yaptı.

ANFAŞ Kongre Merkezi'nde geçen hafta düzenlenen fuar, Almanya, İspanya, Hollanda, Çin ve Güney Kore başta olmak üzere 27 ülkeden 195'i yabancı 598 firma temsilcisini, 125 ülkeden yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. 4 gün süren fuarda yerli ve yabancı firma yöneticileri, yaptıkları karşılıklı görüşmelerle işbirliklerinin temelini attı.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde düzenlenen alım heyeti organizasyonunda 10 yabancı firmayla 50'ye yakın Türk ihracatçı firma arasında 100'ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı (DBT) tarafından organize edilen Tarım Teknolojileri Ticaret Heyeti'nde yer alan 8 yabancı firma ile de yaklaşık 50 Türk ihracatçı firma arasında 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı.

Rus Seracılar Birliği'nden gelen 49 kişilik heyet, Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği ve üyeleriyle bir araya geldi.

- "İhracatta fuarların katkısı büyük"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, tarımda önemli bir potansiyele sahip olan Antalya'nın ev sahipliğinde yapılan fuarın dünya genelinde sektör tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Fuarda üreticilerin ve firmaların hem yenilikler hakkında bilgi sahibi olduğunu hem de ticari ilişkilerini artırdığını dile getiren Erkal, "Bu tür fuarlar sektöre ciddi katkı sağlıyor. Hem üreticimiz bilgi ve teknolojik açıdan kendisini geliştiriyor hem de burada iş bağlantıları yapıyor. İşbirlikleri oluşturuluyor. Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı ciddi oranda artıyor, bunda bu fuarın da katkısı büyük." diye konuştu.

Erkal, Tarım ve Orman Bakanlığının da sektörün gelişmesi için önemli teşvikler sunduğunu, yatırımlar yaptığını bildirdi.

- 22 yılda katılımcı firmalar büyüdü

GROWTECH Fuar Direktörü Engin Er ise örtü altı tarımda dünya çapında en etkili fuarı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Fuarda, tohum, gübre, ilaç, sulama sistemleri, sera ve teknoloji alanında önde gelen firmaların, ürünlerini sergilediğini dile getiren Er, alıcı firmalarla da karşılıklı görüşmeler yapılarak, geleceğe yönelik işbirliği adımları atıldığını belirtti.

22 yıllık bir geçmişe sahip fuarın, tarım sektörünün büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Er, şunları söyledi:

"Tohumda son 3 yıldır Türkiye ihracatçı pozisyona geçti, tohumda ithalat ağırlıklıydı, şimdi artık ihraç etmeye başladık. Seracılık konusunda birçok ülkeye ihracatımız var. Bunların ilk sözleşmeleri, anlaşmaları bu fuarda yapılıyor. Rusya'dan, Kazakistan'dan önemli heyetler geldi, ön görüşmeleri yaptılar. 22 yılda fuara katılan firmalar da büyüdü. 100 metrekare, 200 metrekare fabrikalardan binlerce metrekarelik fabrikalara dönüştüler. Onlar büyüyor, tarım sektörü büyüyor, üretim de artıyor."

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine değinen Er, bölgeden yapılan ihracatın 2,5 milyar dolara yaklaştığını ve bunun büyük bir bölümünü de yaş sebze ve meyve sektörünün gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fuarın tarım politikasına yön verdiğini ifade eden Er, "Katılımcılar burada yeniliklerle tanışıyor. Daha az su gerektiren tohumlar, verimli gübreler, etkili ilaçlama yöntemleri tanıtılıyor." diye konuştu.

- Katılımcılar fuardan memnun

Tohum üzerine çalışan firmanın yurt dışı pazarlama sorumlusu Refik Buğra Urbay, 22 yıldır fuara katıldıklarını ve çok verimli sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Her yıl farklılıklarla tanıştıklarını, farklı deneyimler yaşadıklarını dile getiren Orbay, şöyle konuştu:

"Yenilileri öğrenmek isteyen üreticiler ve yeni arayışlar içerisinde olan müşteriler açısından çok faydalı bir fuar. Ülkemiz coğrafi konum itibarıyla da kavşak noktasında. Herkes burada ne istiyorsa, ne talep ediyorsa birbiriyle kontağa geçebiliyor ve ileriye dönük ticaretini geliştirebiliyor. En önemlisi de burada bir güven oluşuyor. Çünkü bu tür organizasyonlar kurumsal oluşum."

Hibrit tohum alanında faaliyet gösteren yabancı ortaklı bir firmanın pazarlama müdürü ziraat mühendisi Ali Korkmaz da 2015'ten bu yana fuara katıldıklarını kaydetti.

Fuar sayesinde yeni geliştirdikleri tohumları katılımcılara tanıtma fırsatı bulduklarını aktaran Korkmaz, "Müşterilerimizle güvenli bir ortamda bir araya geliyoruz, ürünlerimizi, çeşitlerimizi gösterme imkanı buluyoruz. İhracatımıza ciddi katkı sağlıyor." dedi.