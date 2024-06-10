"BU SEZON DA ARKAMIZDA DURDUNUZ"

Çok sayıda tebrik mesajları aldığını söyleyen Barış Kılıç, şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba, sezon finalimiz yayınlandı. Malumunuz çok sayıda tebrik mesajları alıyorum... Herkese tek tek dönemediğim için topluca herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon da arkamızda durdunuz, bizimle birlikte oldunuz. Yeni sezon eylülde başlayacak. Bizler de sabırsızlanıyoruz sizlerle tekrar buluşmak için... Herkese iyi tatiller diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Tebrik mesajlarınız beni gerçekten çok gururlandırdı. Bütün ekibin ellerine sağlık."