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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Kene dehşeti! Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı! - Sivas haberleri, son dakika haberi | Sağlık Haberleri

        Sivas'ta 5 günde KKKA nedeniyle 3'üncü büyük acı yaşandı!

        Sivas'ta, son beş günde üçüncü kez, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölüm yaşandı. 6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği kentte, dün aynı yaştaki Emre Naçar, bu sabah ise 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren hayata veda etti. Uzmanlar yine uyardı: Keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 07:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:18
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        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
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        Sivas'tan beş gün içinde üçüncü acı haber de geldi. Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna, kene yapışmıştı.

        ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

        AA ve İHA'da yer alan habere göre rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        6 HAZİRAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, 6 Haziran'da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

        4 GÜN SONRA AYNI YAŞTA BİR CAN DAHA

        Bu acıdan 4 gün sonra yine Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar'ın vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Naçar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EMRE DE KURTARILAMADI

        Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı.
        Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emre Naçar da, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Naçar'ın cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        36 YAŞINDA 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren de sabah saatlerinde vefat etti. Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

        BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN GEÇTİ

        Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

        KENEYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan.
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan.

        Uzmanlar, benzer durumda keneyi ateşle yakmaya ya da üzerine kolonya döküp çıkarmaya çalışılmamasını; en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanılmasını öneriyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.

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