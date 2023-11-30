Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı. Kaza yerinden çalışmalar sürerken, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, kalabalığın arasına daldı. Bu kazada da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da feci kaza, saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle Anadolu Bulvarı Gimat mevkiinde meydana geldi.
ÖNCE ZİNCİRLEME KAZA OLDU
DHA'da yer alan habere göre havaalanı yönüne giden Ali K. yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile aynı yöne giden M.E.T. idaresindeki otomobil ve M.U.'nun kullandığı Yenimahalle Belediyesi'ne ait kamyon zincirleme kazaya karıştı.
20 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Midibüsteki 20 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI
Kaza yerinde çalışmalar sürerken, O.A. yönetimindeki otomobil hızla kalabalığın arasına daldı. İlk kazaya karışan M.E.T.'nin annesi F.T. ile toplam 3 kişi yaralandı.
1.77 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T. kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.A.'nın yapılan testinde 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. O.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.