Serik'te 3 gün sürecek golf turnuvası başladı
ANTALYA'nınSerik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
ANTALYA'nınSerik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçüden oluşan 58 takım katıldı. Toplam 97 bin Euro ödül dağıtılacak turnuvada birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin Euro ödül verilecek.
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