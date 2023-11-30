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        Serik'te 3 gün sürecek golf turnuvası başladı

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:50
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        Serik'te 3 gün sürecek golf turnuvası başladı
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        ANTALYA'nınSerik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

        Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçüden oluşan 58 takım katıldı. Toplam 97 bin Euro ödül dağıtılacak turnuvada birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin Euro ödül verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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