Emlak vergisinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde 2023 yılının ikinci taksit ödemesinde son güne gelindi. Vatandaşlar emlak vergilerini, taşınmazlarının bulunduğu belediyedeki veznelerden, belediyelerinin internet sitelerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor
Emlak vergisinde 2023 yılının 2. taksit ödeme süresi bugün bitiyor. 1 Kasım'da başlayan ödeme dönemi 30 Kasım itibariyle sona erecek.
Vatandaşlar, emlak vergisi ödemelerini, taşınmazlarının bulunduğu belediyedeki veznelerden, belediyenin internet sitelerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor.
Bazı yerleşim yerlerinde belediyeler, veznelerini bugün mesai sonrasında da açık tutup vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.