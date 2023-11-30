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        Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu'nda plastik kirliliği ve mikroplastikler ele alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, tek kullanımlık plastiklerin neden olduğu sorunlar ve mikroplastiklere ilişkin toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:32
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        Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu'nda plastik kirliliği ve mikroplastikler ele alındı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, tek kullanımlık plastiklerin neden olduğu sorunlar ve mikroplastiklere ilişkin toplantı düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurul kentin çevre sorunlarına çözüm aramaya ve sunmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kurul toplantısında, tek kullanımlık plastikler ve mikroplastikler masaya yatırıldı.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, İklim Değişikliği Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunay Perendeci, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

        Kurul toplantısına ilişkin Lokman Atasoy, oturumlarda çevre dostu çalışmaların planlandığını ifade etti.

        Kurulun temizlik ve çevre düzenlemesi konularında önemli bir rol oynayacağını, kentin yaşanabilirliğinin artıracağını aktaran Atasoy, halkın da bu konudaki duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı.

        Toplantıda, Türkiye'de plastik kullanımı, dünyada plastik kullanımıyla ilgili alınan önlemler ve mikroplastiklere yönelik bilimsel çalışmalar ele alındı.

        Toplantı sonunda alınabilecek önlemler, toprak ve suda mikroplastik miktarının azaltılmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

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