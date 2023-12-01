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        Gençler Kılıç Dünya Kupası başladı

        Eskrimde, Gençler Kılıç Dünya Kupası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:14
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        Gençler Kılıç Dünya Kupası başladı
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        Eskrimde, Gençler Kılıç Dünya Kupası, Antalya'da başladı.

        Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen ve 27 ülkeden 296 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde, genç kadınlar kılıç müsabakaları gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'yi kupada kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Deniz Duvan, Irmak Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, İrem Güner, Nil Güngör, Neris Ada Kabadere, Tuğçe Rana Kaya, Zehra Kerem, Beren Yağmur Koçkaya, Ebrar Nisa Kutlu, Zeliha Portakal, Ayşe Didem Yemiş ve Nehir Yıldırım temsil edecek.

        Kupada erkeklerde de milli takım formasıyla Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Eren Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Candeniz Berrak, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Acar Dankaz, Enes Talha Kalender, Poyraz Kümük, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Arda Mutlu, Alkım Öztürk, Arda Takka, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Mehmet Emir Uğurlu ve Furkan Yaman mücadele verecek.

        Takım müsabakalarında ise Türkiye'yi Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem’den kurulu genç kadınlar kılıç takımı, erkeklerde ise Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Adem Doruk Küpeli, ve Furkan Yaman’dan oluşan genç erkekler kılıç takımı temsil edecek.

        Dünya Kupası'nın ikinci gününde genç erkekler kılıç, son gün takım müsabakaları yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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