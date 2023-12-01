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        Antalya'da işitme engelli ressam Kocabıyık'ın resim sergisi açıldı

        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme engelli ressam Mustafa Alper Kocabıyık'ın sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:47
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        Antalya'da işitme engelli ressam Kocabıyık'ın resim sergisi açıldı
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        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme engelli ressam Mustafa Alper Kocabıyık'ın sergisi izlenime sunuldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, işitme engelli Mustafa Alper Kocabıyık 20. resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

        Sergide, Kocabıyık'ın karakalemle çizdiği 40 resmi yer aldı.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelliler adına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Sergi, 8 Aralık'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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