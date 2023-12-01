Antalya'da işitme engelli ressam Kocabıyık'ın resim sergisi açıldı

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işitme engelli ressam Mustafa Alper Kocabıyık'ın sergisi izlenime sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, işitme engelli Mustafa Alper Kocabıyık 20. resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, Kocabıyık'ın karakalemle çizdiği 40 resmi yer aldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelliler adına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sergi, 8 Aralık'a kadar açık kalacak.

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