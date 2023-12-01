CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk'ün işaret ettiği zengin, müreffeh gelişmiş ülkeler seviyesine getireceğiz." dedi.

Özel, partisinin Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu. Parti binası önünde kurulan platformdan konuşan Özel, bu akşam kentte CHP'li 130 milletvekili olacağını ifade etti.

Yarından itibaren bundan sonraki yasama faaliyetlerini, bütçe görüşmelerini, yerel seçim stratejilerini konuşacakları kampın başlayacağını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Antalya'ya ayak bastıysak önce babaevine gideceğiz. Son geldiğimde babaevinin kapısında, 'Burası elbette ki CHP'lilerin evidir ama sadece CHP'lilere ait değildir. Herkes babaevinde doğar, büyür, sonra kimi ırakta oturur kimi yakına gelir. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur ama herkes bilir ki başım sıkışırsa derde düşersem babaevinde bana bir yer vardır, çorbası kaynamakta, bacası tütmektedir. Burada babaevinin çorbasını kaynatanlar bacası tütsün diye odun çekenler var. Bu babaevinin tapusu ne Özgür Özel'in ne başkasınındır, bu ev bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

- "Partiye çok yoğun üye katılımı var"

Antalya'nın tüm ilçelerinden en ücra köşelerine kadar herkesi babaevine davet eden Özel, "Kurultaydan beri partiye çok yoğun üye katılımı var. Bunu bir kampanyaya dönüştürdük. Önümüzdeki günlerden itibaren hem sosyal medyada hem il, ilçe başkanlıklarımızda üye katılım kampanyasıyla bu coşkuyu daha da yukarıya çıkaracağız. Son hafta partiye katılan üyelerin yüzde 80'in üzerinde yüzde 90'a yakını 30 yaş altındaki genç üyelerdir." diye konuştu.

Özel, kampta turizmin sorunlarına da değineceğini belirterek, kentteki turizm emekçilerinin bu kış desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Yabancıya konut satışlarını anlatan Özel, Antalya'da konut fiyatlarını ve kiralarını yükselttiğini, bunun da herkesi etkilediğini dile getirdi.

Kiralar karşısında destek verilmesini istediklerini vurgulayan Özel, önümüzdeki hafta bütçe görüşmelerinde Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde destek verilmesini isteyeceklerini bildirdi.

Partilerinin kapılarını ardına kadar açarak, CHP'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayacaklarını belirten Özel, "Burası dünyanın en güzel ülkesi. Öyle ki herkes bu ülke üzerinde hayal kuruyor." dedi.

Özel, ülkeyi demokratik, güçlü bir ülke haline getireceklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk'ün işaret ettiği zengin, müreffeh gelişmiş ülkeler seviyesine getireceğiz. Avrupa Birliğinin tam üyesi haline getirip gencimizin elindeki pasaportuyla istediği yerde okuduğu, gezdiği, istediği zaman bu güzel ülkede yaşadığı hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.