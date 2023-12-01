Kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, birçok film festivalinden davet alıyor. Öyle ki "Meryem Uzerli'nin yaşamının yarısı uçaklarda ve otellerde geçiyor" desek abartmış olmayız.

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Meryem Uzerli, bir gün ABD'de diğer gün Orta Doğu'da olabiliyor. En son

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi.

Festival için kırmızı bir kıyafet giymeyi tercih eden Meryem Uzerli, ayrıca etkinlikte dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.