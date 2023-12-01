Meryem Uzerli, 'Kızıldeniz'de Will Smith'e sarıldı
Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya gelip sohbet etti
Kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, birçok film festivalinden davet alıyor.
Öyle ki "Meryem Uzerli'nin yaşamının yarısı uçaklarda ve otellerde geçiyor" desek abartmış olmayız.
Meryem Uzerli, bir gün ABD'de diğer gün Orta Doğu'da olabiliyor. En son
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi.
Festival için kırmızı bir kıyafet giymeyi tercih eden Meryem Uzerli, ayrıca etkinlikte dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.
Uzun süre sohbet eden Will Smith ile Meryem Uzerli'nin samimiyeti dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram