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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: 2024 asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:56
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        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

        Işıkhan, asgari ücretin ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Yönetmeliği'nin esas alındığını belirten Işıkhan, buna göre, "ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının" göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

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        Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Asgari ücretin tespiti sırasında, komisyondaki işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve sosyal diyalog anlayışı içinde adil bir sürecin işletilmesi önemlidir. Tüm bu süreçlerin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak, bizim için önemli bir sorumluluktur. Tabii şunu da belirtmem gerekir ki asgari ücret, yasal olarak ödenmesi gereken en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin, sosyal refaha olumlu katkıda bulunma potansiyelinin yanı sıra, asgari ücret düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda; çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri de dikkatle değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Dolayısıyla belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır."

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        "ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BİRÇOK EKONOMİK GÖSTERGEYİ ETKİLİYOR"

        Asgari ücret düzeyinin genel ücret düzeyine de tesir ettiğini vurgulayan Işıkhan, "Asgari ücretteki artış bazı işçilerimizin ücretlerini doğrudan bazı işçilerimizin ücretlerini de dolaylı etkilemekte. Başka bir deyişle, asgari ücretteki artışın birçok ekonomik göstergeyi değiştirdiğini ve etkilediğini söyleyebiliriz. Belirleyeceğimiz bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir." dedi.

        "ASGARİ ÜCRET 2002'YE GÖRE NOMİNAL OLARAK 61 KAT ARTTI"

        Bakan Işıkhan, hükümetleri döneminde her zaman asgari ücreti işçileri memnun edecek, istihdamı koruyacak ve üretimin sürekliliğini sağlayacak düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

        "2002 yılında net asgari ücret tutarı 184,25 liraydı. 2023 yılı temmuz ayındaki artışla birlikte bugün 11 bin 402 lira. Bu da net asgari ücretin, 2002 yılına göre 2023 yılında nominal olarak 61 kat arttığını gösteriyor. Bizler AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığımızı da göstermiş olduk."

        "ÇALIŞANLARIMIZI VE ÇALIŞMA BARIŞINI KORUMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

        Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız."

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