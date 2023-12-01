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        Antalya'da 31 suçtan 42 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:16
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        Antalya'da 31 suçtan 42 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, evin çatı arasındaki izolasyon malzemelerinin altına gizlenen G.K. gözaltına alındı.

        G.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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