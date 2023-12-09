Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri" düzenledi

        Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri" gerçekleştirildi.

        Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konserin ilk bölümde üyeleri özel gereksinimli bireylerden oluşan şefliğini Hülya Bostanoğlu'nun yaptığı Antalya Engelliler Sanatevi Korosu sahne aldı.

        Programın ikinci bölümünde şef Hasan Safran yönetimindeki UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıktı.

        Özel bireylerin ve ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği konser seyirciden güçlü alkış aldı.

        Konsere Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Bilim Danışma Kurulu Üyesi Tuncay Ercenk, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, Muratpaşa Sosyal Hizmetler Müdürü Zekiye Yetkin Kurt, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Alanya'da kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
        Alanya'da kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
        Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        "Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi
        "Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi
        Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1
        Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, muhtarlar toplantısında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, muhtarlar toplantısında konuştu:
        Bakan Ersoy, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanesini hizmete açtı
        Bakan Ersoy, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanesini hizmete açtı