Piyanist Gülsin Onay Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde sahne aldı

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin kapanışında müzikseverlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali kapsamında çeşitli konser, söyleşi ve resital düzenlendi.

Festivalin kapanışında, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahne aldı.

Sanatçıyı, davetliler uzun süre alkışladı.

Festival de sona erdi.

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