Antalya'da "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi

Antalya'da "Şehitlere Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla toplanan grup, "Kapalı Yol" olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada şehitler anısına lokma dağıtıldı, dua okundu. Ellerindeki Türk bayrakları, meşaleler ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazılı pankart taşıyarak terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehitlerin isminin okunmasının ardından grup dağıldı.