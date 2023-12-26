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        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

        Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:02
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        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
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        Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanmasına başlandı.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Ferhat K. İle Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti, kayınvalidesi Alexandra Nardy ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen Ferhat K. olay günü alkolün etkisiyle aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

        Aniden frene basması nedeniyle kazayı tam olarak görmediğini öne süren sanık, şöyle konuştu:

        “Kullandığım araç babama aittir. Geceden uyumamıştım. Daha sonra alkol aldım. Uyuyamadığım için baş ağrısı da vardı. Olaydan bir önceki gece saat 23.00-23.30 aralarında bir ağrı kesici kullanmıştım. Başlangıçta araç kullanmaya başladığımda bir sorun yoktu. Sonrasında alkolün etkisi bende belirgin hale geldi. Ancak araçla seyrim sırasında genel olarak iyiydim. Kaza öncesinde bir anda kontrolümü kaybettim. Kafam direksiyona çarptı. Daha sonra küçük çocuk Davi'yi kaldırımda gördüm. Seyir halindeyken dur levhasını görmedim. Kazanın tam saatini bilmiyorum. İddianamede 10.45 olarak belirtilmektedir. Benim alkol almam ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 1,5 saatlik zaman vardır. Herhangi bir madde almadım, kullanmıyorum."

        - Pereira ailesi gözyaşlarıyla ifade verdi

        Tercüman aracılığıyla gözyaşları içinde ifadesini veren Alexandra Nardy ise kazanın oluş şeklini hatırlamadığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Naldo Pereira da kazada oğlu ve kayınpederinin vefat ettiğini vurgulayarak, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

        Gözyaşına hakim olamayan Juliana Tilatti de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim'de, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına” sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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