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        Alanya'da eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:32
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        Alanya'da eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

        İddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.

        M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

        Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

        Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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