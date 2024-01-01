Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'da 

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alman ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'da 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alman ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor.

        Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor. Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

        "HOCA VE EKİBİ YARIN ANTALYA'DA"

        Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Yılın ilk günü deniz kirliliğine dikkat çekmek için yüzdüler
        Yılın ilk günü deniz kirliliğine dikkat çekmek için yüzdüler
        Antalya'da yeni yılın ilk gününde denize girdiler
        Antalya'da yeni yılın ilk gününde denize girdiler
        Alanya'da şehitler anıldı, terör ve İsrail protesto edildi
        Alanya'da şehitler anıldı, terör ve İsrail protesto edildi
        Antalya'daki organ nakli merkezi 48 hastanın yeni yıla umutla girmesini sağ...
        Antalya'daki organ nakli merkezi 48 hastanın yeni yıla umutla girmesini sağ...
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Antalya´da gelenek bozulmadı, yeni yılı denizde karşıladılar
        Antalya´da gelenek bozulmadı, yeni yılı denizde karşıladılar