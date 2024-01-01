2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?

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JAECOO 8

Chery'nin 'Premium Off-Road' markası olarak lanse ettiği Jaecoo, 2024'te 2 SUV modelini Türkiye'de satışa sunacak. Bunlardan biri de, Çin'de Tiggo 9 olarak satılan, fakat Türkiye ve Avrupa'ya Jaecoo 8 olarak gelmeye hazırlanan E-segment SUV model. Hali hazırda 2.0 litre benzinli motor ile farklı pazarlarda satışa sunulan Jaecoo 8'in, Türkiye'ye özel olarak 1.6 litre benzinli motor ile gelme ihtimali bulunuyor.