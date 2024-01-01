İngiltere'den flaş iddia: Fenerbahçe ile Galatasaray, Roberto Firmino'nun peşinde!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu transfer etmek için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
İki devin, Suudi Arabistan'tan ayrılma kararı alan Brezilyalı hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edildi.
İngiliz basınından talkSport'ta yer alan habere göre; ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen F.Bahçe ve G.Saray'ın, 32 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi.
F.Bahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Shabab, Al Ettifaq ve Al Fateh ile İngiltere Premier Lig’den Sheffield United’ın da Firmino'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Bu sezonun başında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutan Firmino’nun, bu takımda aradığı ortamı bulamadığı bildirildi.
Teknik direktör Matthias Jaissle’le de anlaşamadığı öne sürülen tecrübeli oyuncunun, 2026’ya kadar kontratının bulunduğu Al Ahli ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.