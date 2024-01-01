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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı

        Sezonun ilk yarısını lider kapatan Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isim Stefan Savic...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:11
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        Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 44 puanla lider kapattı. Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için çalışamlarına devam ediyor.

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        Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Malang Sarr, Fenerbahçe’ye önerildi fakat yönetimin son tercihi Savic oldu.

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        Sarı lacivertliler, Stefan Savic, deneyimi sayesinde transferinin ardından direkt olarak katkı sağlayabileceği düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor.

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        Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.

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        Stefan Savic kimdir?

        Doğum tarihi: 8 Ocak 1991 (32)

        Uyruk: Karadağ

        Boy: 1,87 m

        Mevki: Defans - Stoper

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 5 milyon €

        Oynadığı takımlar: Partizan, Man. City, Fiorentina, Atlético Madrid

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