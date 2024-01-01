Galatasaray'a Sanches teklifi
PSG'nin Roma'da kiralık oynayan futbolcusu Renato Sanches, Galatasaray'a önerildi. İtalyan ekibinden ayrılma kararı alan ve PSG'ye dönmesi mümkün görünmeyen Renato Sanches, sarı - kırmızılılara gündemine geldi
Orta sahada Lucas Torreira’nın yanında oynayabilecek kaliteli bir futbolcu arayan Galatasaray’a Roma’da forma giyen Renato Sanches’in teklif edildiği ileri sürüldü.
İtalyan gazeteci Nicolo Schiara’nın haberine göre; bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) olan Portekizli futbolcu, kiralık geldiği Roma’da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldı.
Renato PSG’ye dönüp, kariyerini orada devam ettirmeyi planlıyor ancak Fransız kulübünün teknik patronu Luis Enrique’nin kadro planlamasında olmadığı için böyle bir durum mümkün görünmüyor.