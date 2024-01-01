Galatasaray'a Sanches teklifi

İtalyan gazeteci Nicolo Schiara’nın haberine göre; bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) olan Portekizli futbolcu, kiralık geldiği Roma’da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldı.

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Renato PSG’ye dönüp, kariyerini orada devam ettirmeyi planlıyor ancak Fransız kulübünün teknik patronu Luis Enrique’nin kadro planlamasında olmadığı için böyle bir durum mümkün görünmüyor.