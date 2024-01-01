Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da depremzedelerle girdi

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"BU OLANAKSIZLIKTA ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLERKEN GÖRDÜM"

Haluk Levent, ayrıca "Metin Vursun ailesinin konteynerine ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve,doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, AA