Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde

35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma'nın Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.

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İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.