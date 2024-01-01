Galata Filistin Yürüyüşü

Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj! İstanbul'da, sabah saatlerinde binlerce vatandaş, 308 STK'nın çağrısıyla, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenleniyor. Yürüyüşe AK Partili birçok bakan ve milletvekilinin yanı sıra farklı partilerden siyasiler de katılarak destek verdi

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER AA'da yer alan habere göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı. Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu. REKLAM

"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL" Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

BİLAL ERDOĞAN DA KORTEJDE YER ALDI Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi. Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA EDİLDİ Yürüyüş kapsamında bazı katılımcılar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönünde bulunan Yeni Cami'ye geldi. Namazdan önce okunan Fetih Suresi'nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

BOYUNLARDA FİLİSTİN ATKILARI Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camii'ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü.

ŞEHİTLER "BURADA" DİYE ANILDI Ellerinde "Hamasa selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okunurken katılımcılar da "burada" diyerek karşılık verdi.

BU YOLLAR ULAŞIMA KAPALI "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle: Eminönü­- Sultanahmet, Sultanahmet- ­Eminönü tramvay hattı, Yenikapı-Eminönü ve Eminönü­-Yenikapı yönü, Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolu, Tersane Caddesi, Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı.