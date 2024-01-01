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        Haberler Dünya Dünyada 2024: Yeni yılı böyle kutladılar

        Dünyada 2024: Yeni yılı böyle kutladılar

        Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın her kıtasından pek çok ülke 2024'e coşkuyla ve gösterilerle 'merhaba' dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı kutlamaları Brandenburg Kapısı önünde yapılırken, ABD'nin New York şehrinde adres Times Meydanı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:24
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        ABD

        ABD'nin New york kentinde yılbaşı kutlamaları için adres her yıl olduğu gibi bu sene de Times Meydanı oldu.

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        ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda bir araya gelenler, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle girdi.

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        ALMANYA

        Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni yıl dolayısıyla tarihi Brandenburg Kapısının önünde konser gerçekleştirildi.

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        Konserin ardından havai fişek ve ışık gösterisi gerçekleştirildi. Konser alanında toplanan binlerce kişi yeni yıla girerken sanatçıları dinleyerek eğlendi.

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        BREZİLYA

        Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de yeni yıl kutlamaları düzenlendi.

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        Kutlamalar kapsamında Copacabana Sahilinde toplanan kalabalık, havai fişek gösterisini izledi.

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        FRANSA

        Fransa’nın başkenti Paris’te yeni yıl kutlamaları görkemli görüntülere sahne oldu. Yeni yılı karşılamak için yaklaşık 1,5 milyon kişi Paris’teki dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi’nde toplandı.

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        Champs-Elysees’de bulunan Arc de Triomphe (Zafer Takı) Anıtı’na yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, video gösterilerinin ana teması ise Paris Yaz Olimpiyatları oldu. Geri sayımının ardından yerel saatin 00.00’ı göstermesiyle milyonlarca kişi görkemli havai fişek gösterilerinin altında 2024’e merhaba dedi.

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        GÜNEY KORE

        Güney Kore'de de 2024 yılı kutlandı.

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        Kutlamalarda drone gösterileri gerçekleştirildi.

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        HOLLANDA

        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Museumplein Meydanı'nda yağışlı havaya rağmen pek çok insan yeni yılın gelişini kutlamak üzere toplandı.

        Düzenlenen etkinlikte geleneksel havai fişekler yasaklanması sebebiyle elektrikli havai fişek gösterisi düzenlendi.

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        Öte yandan Hollanda'nın bazı bölgelerinde yasak olmasına rağmen çok sayıda havai fişek kullanılması neticesinde çıkan olaylarda bazı işyerleri ve binalarda hasar oluşurken, Haarlem şehrinde havai fişekten yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

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        İNGİLTERE

        İngiltere 2024 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla “merhaba” dedi. İngiltere yeni yılı görkemli kutlamalarla karşıladı. Yeni yıl kutlamalarının merkezi ise yine İngiltere’nin başkenti Londra oldu.

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        Şehirdeki turistik cazibe merkezi London Eye çevresinde toplanan binlerce kişi geri sayımın ardından coşkuyla 2024’e “merhaba” dedi.

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        İSVİÇRE

        İsviçre de 2024'ü gösterilerle kutlayan ülkeler arasındaydı.

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        İsviçre'de pek çok kentte yeni yıl havai fişek gösterileri ile kutlandıç

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        MACARİSTAN

        Macaristan'da da başkent Budapeşte'de coşkulu kutlamalar vardı.

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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Kahramanlar Meydanı'nda yeni yılı kutlamak için bir araya gelen insanlar havai fişek gösterisini izledi.

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        NORVEÇ

        Norveçin Tromso kentinde yeni yıl kutlamaları için düzenlenen havai fişek gösterisini pek çok insan Floya Dağı'na çıkarak izledi.

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        Norveç'in Tromso kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında Floya Dağı'ndan kuzey ışıkları görüntülendi.

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        YUNANİSTAN

        Yunanistan'nın başkenti Atina'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere Partenon Tapınağı yakınlarında havai fişek gösterisi yapıldı.

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        * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        #dünya
        #2024
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