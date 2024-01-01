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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem! Prof. Dr. Görür Hakkari ve Bitlis için uyardı! İki bölgede levha hareketlerinden dolayı heyelan olabilir

        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!

        Hakkari'de dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede 2 kentimize dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. İşte, Prof. Dr. Görür'ün iki şehrimizle ilgili çarpıcı uyarıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 08:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:20
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        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saat: 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de; 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 01.28'de ise Hakkari Çimenli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

        İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlerle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulunarak; iki şehrimize dikkat çekti. İşte, Görür'ün o açıklaması:

        "ARAP LEVHASI, D.ANADOLU'YI SIKIŞTIRDI"

        "Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4.7 ve ardından da 4.6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı.

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        "BİTLİS-ZAGROS'TA HAREKETLENME VE HEYELAN UYARISI"

        Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir.

        "HAKKARİ İÇİN ALTERNATİF YOL ÖNEMLİ"

        Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun."

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        #naci görür
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