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        Alanya'da şehitler anıldı, terör ve İsrail protesto edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde şehitler anılarak terör örgütü PKK ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:03
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        Alanya'da şehitler anıldı, terör ve İsrail protesto edildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde şehitler anılarak terör örgütü PKK ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Antalya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adı verilen protesto gösterisi gerçekleştirildi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile protestoya katılanlar, 12 şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağının bulunduğu afişi açtı.

        ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, grup adına yaptığı açıklamada, siyonizm ve emperyalizmin maşası terör örgütü PKK tarafından 12 askerin şehit edildiğini söyledi.

        Türk askerlerine yapılan bu saldırının ardından verilecek her türlü karşılığı desteklediklerini belirten Kaplan, "Bizlere asker olarak ihtiyaç duyulduğunda şanlı ordumuzun üniforması altında her türlü göreve hazır olduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.

        Kaplan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepkisini dile getirdi.

        Basın açıklamasının ardından gruptakiler dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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